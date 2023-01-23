『PERIOD FEATURES【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 15時 53分に出品され03月21日 15時 53分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PERIOD FEATURESの長袖シャツ。

インドのカディコットン生地をベースに、生地自体をチェック状に編み込んだユニークなアイディアが◎



【ブランド】

PERIOD FEATURES ピリオドフィーチャーズ

※インドの伝統的な手法を使い、職人の手仕事にて、主にシャツを作るブランド。



【デザイン】

ボディはインドに伝わる手紡ぎ、手織りされたカディを使用。



【色】

ホワイト、前身頃ブルーステッチ



【サイズ】

SP

※身長175-180cm位が目安。

◯採寸内容

肩幅 49cm

身幅 58cm

着丈 76.5cm

袖丈 64cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



【参考上代】

¥52,000



【素材】

コットン:100%



【状態】

着用感はございますが、目立った汚れやダメージ等はなくましたが汚れ、全体的に良好だと思います。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ PERIOD

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