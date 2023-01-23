『バーバリーブルーレーベル♡白チェックカットソー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 21時 38分に出品され03月23日 21時 38分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在15件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 胸の下のリボンとふわっとしたシルエット、

袖口＆裾のフリルがかわいい白チェックのカットソーです☺︎







※発送の際は小さく畳んでお包みしますので、開封する際にシワになっている可能性があります。

あらかじめご了承ください。



※自宅保管のため、神経質な方は購入をお控えください。



※質問等はご購入前にお願いいたします。





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他にも多数出品しております☺︎

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: バーバリーブルーレーベル カラー: ホワイト系/グレイ系

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ バーバリーブルーレーベル♡白チェックカットソー