『BURBERRY BRIT メガチェック 長袖シャツ ノバチェック Mサイズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 03時 33分に出品され03月21日 03時 33分に終了予定です。即決価格は14,850円に設定されています。現在964件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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数ある中からご覧いただきまして、誠にありがとうございます。





◯商品説明



BURBERRY BRIT バーバリー メガチェック 長袖シャツ ノバチェック Mサイズ ベージュ



ガーゼのような肌触りの良い柔らかなコットン使用。

オールシーズン着用可能です。

ユニセックスで是非。



◯カラー

ベージュ系

撮影環境やご覧になる端末により、カラーに若干の変化がある場合がございます。



◯コンディション

中古品ですので多少の使用感はございますが大きな汚れやダメージなくまだまだ着用可能です。



◯サイズ実寸

肩幅45.5センチ

身幅51.5センチ

袖丈61.5センチ

着丈前71.5センチ

着丈後ろ73.5センチ

素人の採寸ですので、多少の誤差はお許しくださいませ。

また、着丈は襟を含まず、リブがある物は裾のリブを含んだ数値になります。



二重梱包に努めます

梱包材は環境問題を考慮し、再利用しております。ご理解の程、宜しくお願い致します。



仕事の都合上、発送までにお時間をいただくことがございます。



他にもトレンド古着からデザイナーズ古着、ビンテージまで幅広く出品しております。



ぜひご覧くださいませ



#古着屋dropOutバーバリー

#古着屋dropOutシャツ



1991111314960213 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーブリット

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ BURBERRY

BRIT

メガチェック

長袖シャツ

ノバチェック

Mサイズ