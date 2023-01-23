『SONY ワイヤレスヘッドホン WH-1000XM4 ブラック 2020年モデル【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 16時 08分に出品され03月13日 16時 08分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在462件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 箱、ケース、コード等の備品はありませんが、全く不具合なく使用可能です。見た目に傷や汚れも全くありません。



断捨離のためお安くしています。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし