『スーツケース キャリー ケース Lサイズ 5·6泊 軽量アルミフレームタ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 00時 16分に出品され03月10日 00時 16分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スーツケース キャリー ケース Lサイズ 5·6泊 軽量アルミフレームタイプ 大型 大容量 キャリーバッグ 隠しフック機能 静音ダブルキャスター 耐衝撃 カップホルダー付き 旅行 ビジネス 出張 人气 ブルー,65L



【本体の材質について】：ポリカーボネート+ABS。タフなアルミ製フレーム・コーナーパッドを使用。ポリカーボネートとABS樹脂で作られた商品ボディで、頑丈さと軽量さをあわせ持ちます。ボディをコーナーパッドで補強し、移動時の衝撃からしっかり守ります。

【クロージャータイプについて】：アルミフレームタイプ。フレームタイプはファスナーに比べて堅固なつくりのため、セキュリティー面で優れています。【収納性について】大容量＆頑丈設計+内装一側仕切り+X型のベルト



Lサイズは44*27.5*67.5cm，65L。（サイズにはキャスターが含まれます）

【キャスターについて】360度回転式に優れた静音双輪キャスター·8輪。キャスター直径：55mm。【ダイヤル式ロックについて】キーレス・コンビネーション・ロックに欠陥や紛失はない。 鍵が入っていない製品です。ロットにより、予告なくコンビネーションロックの種類が若干異なる場合があります。最大サイズには3つのロックがあります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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Lサイズ

5·6泊

軽量アルミフレームタ