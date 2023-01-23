『大容量✨ 一澤帆布製 トートバッグ 肩掛け可能 ショルダーバッグ キャンパス地【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 07時 22分に出品され03月12日 07時 22分に終了予定です。即決価格は9,685円に設定されています。現在187件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭐️⭐️即購入大歓迎⭐️⭐️



------商品説明------



京都老舗のトートバッグです。生地もしっかりとしていて長くご活用いただけます。

マチがしっかりとあり容量もしっかりとあります。

通勤 通学 普段使い お買い物バッグ お出かけバッグ

A4サイズ収納可能 ペットボトルもしっかりと収納できます。



ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店（AACD） 質屋・古物市場で商品鑑定済み商品です。



------実寸------



★縦 約30cm



★横 約26.5cm



★マチ 約19cm



★持ち手 約52cm



------ブランド------



★ 一澤帆布製



------カラー------



★ブラウン 茶色



------状態------



★【A品】



【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能

【N】新品、展示品、デッドストックなど。



ーーーその他、注意事項ーーー



・古着故の多少の着用感や細かな汚れなどがある場合がございます。

・状態は、個人独自の基準です 。

・使用感は人によって感じ方に差があるので、気になる所があれば

購入前に質問をお願い致します。

・採寸は個人が行っていますのでの誤差はご理解下さい。

・写真の色味については光の関係もあるのでご理解の上ご購入宜しくお願い致します。

・神経質な方のご購入はお控え下さい。

※購入につきましては、説明欄を確認ご納得の上、お進み下さい。

※購入されました時点でプロフィール、説明欄確認済みと認識いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: イチザワハンプ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 大容量✨ 一澤帆布製

トートバッグ 肩掛け可能 ショルダーバッグ キャンパス地