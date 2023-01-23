『90s リバースウィーブ ダメージスウェット ボロ カレッジロゴ ビンテージ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 05時 03分に出品され03月27日 05時 03分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在838件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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size XL

（※海外規格の商品の為、ユニクロのメンズサイズを参考にサイズ表記をしています）



着丈74 肩幅59 身幅65 袖丈62



リバースウィーブ、90年代、裏起毛です。

ダメージ加工がしてあります。ご理解頂ける方のみご購入をお願いします。







カラーリング

写真をご参考下さい。





素材

コットン 80%、ポリエステル 20%





・状態・C



A・・・未使用品



B・・・目立った使用感のない商品



C・・・一般的な古着、多少の使用感



D・・・やや傷や汚れがあるが着用時にはそれ程気に ならないレベル



E・・・目立った傷やほつれが見られる



リバースウィーブ REVERSE WEAVE

スウェット トレーナー USA製 レアサイズ

レアカラー ヴィンテージ 古着 2段

トリコ刺繍タグ チャンピオン Champion

トリコタグ カレッジ アメカジ アメリカ製

スウェット トレーナー ビンテージチャンピオン

刺繍タグ ランタグ タタキ 単色 カレッジ college

染み込み アーチ 二段 三段 プリント 両面 リブライン 目付き 目無し 赤目 青目イエール yale michigan wフェイス ポケット フーディ アメリカ usa 80s 90s 80年代 90年代

ベルベルジン アメカジ ジャンティーク

シカゴ JAM サンタモニカchampionreverseweave

下北沢 noil NOIR ノワール

菅田将暉、在原みゆ紀、小松奈々、常田大希、あいみょん 新井和輝 常田大希 King Gnu

キングヌー アイエン ひゅうが ヒョンジン

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ヨンス 成田凌 カートコバーン Kurt Cobain ニルバーナ Nirvana ニルヴァーナ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

リバースウィーブ ダメージスウェット ボロ カレッジロゴ ビンテージ