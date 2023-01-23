『新品 FENDI ピーカブー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 06時 12分に出品され03月30日 06時 12分に終了予定です。即決価格は154,479円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 カバン多いので，このカバン今年二月購入，買ってから一度でも使ったことがありません。

断捨離…

【高級感】

FENDIのバッグは、その洗練されたデザインと高品質な素材で知られています。このバッグは、グレーのレザーで作られており、どんなコーディネートにも合わせやすい色合いです。



【機能性】

ショルダーストラップが付属しているため、手持ちでも肩掛けでも使用可能です。内側には収納ポケットもあり、使いやすさを考慮した設計になっています。



【付属品】

取扱説明書やショルダーストラップが付属しており、購入後すぐに使用できる状態です。



- ブランド: FENDI

- 色: グレー

- 素材: レザー

- 付属品: ショルダーストラップ、取扱説明書

- 状態: 新品



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品 FENDI

ピーカブー