『美品/箱付き DIOR レディディオール ミディアムバッグ ホワイト【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 18時 14分に出品され03月14日 18時 14分に終了予定です。即決価格は21,413円に設定されています。現在87件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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早い者勝ち 即購入OKです૮₍ ˃̵ᴗ˂̵₎₎ა





✧サイズ:横(W)16cm×縦(H)13cm

素人の採寸ですので、多少の誤差がある場合があります。





✧ 2023年12月購入

購入元イギリス・マンチェスターの免税店で購入



※ 全て検品済みで特に問題ありません。

ご安心ください⑅◡̈*



◉注意事項について



撮影環境やご利用の携帯などによって色味は若干違う場合がございます。予めご了承ください。





コメント無し即購入構いません(◍•ᴗ•◍) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品/箱付き

DIOR

レディディオール

ミディアムバッグ

ホワイト