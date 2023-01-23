『épine book tote bag large pink【お歳暮】』はヤフオクでから04月04日 19時 44分に出品され04月04日 19時 44分に終了予定です。即決価格は10,139円に設定されています。現在752件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 袋から出しましたが一度も使ってません。

縦31cm 横38.5cm マチ16cm

使わないのでお譲りします。

送料の関係上、折りたたんでの発送となります。

カラー···ピンク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エピヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ épine

book

tote

bag

large

pink