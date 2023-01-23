『アディダス オリジナルス ハンドボール スペツィアル アースストレータ 27cm【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 04時 36分に出品され03月19日 04時 36分に終了予定です。即決価格は11,245円に設定されています。現在638件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品詳細】

adidas Originals Womens Handball Spezial

"Earth Strata/Off White/Gum" "アースストレータ/オフホワイト/ガム" ブラウン

IF6490



【状態】

未使用品



【付属品】

箱あり、タグあり、替えヒモあり



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#マイキーsize27アディダス



【注意事項】

※トラブル防止の為プロフィール必読



※厳密な点検をして出品していますが状態の評価はあくまで個人基準で行っています。



※できる限り多方面の画像を上げています。

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完璧を求める方はご遠慮ください。



#マイキーアディダス

#マイキースペツィアル

#BCL05997B 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 27cm ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ アディダス

オリジナルス

ハンドボール

スペツィアル

アースストレータ

27cm