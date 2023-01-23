『Supreme NikeReversible PuffyJacket【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 16時 06分に出品され04月29日 16時 06分に終了予定です。即決価格は21,620円に設定されています。現在413件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スニダンにて購入

着用3回程度

目立った汚れなく綺麗な状態かと思います。

素人検品のため、見落としなどご容赦ください。



【デザイン】

このジャケットは、鮮やかな赤色で、NikeとSupremeのロゴが特徴的です。全体にNikeロゴのパターンが施されており、ストリートファッションにぴったりのアイテムです。



【機能性】

ダウン素材を使用しており、保温性に優れています。フロントジッパーとサイドポケットが付いており、実用性も兼ね備えています。



【スタイル】

カジュアルなスタイルに最適で、様々なコーディネートに合わせやすいデザインです。特に冬のアウターとして重宝します。



肩幅···約51cm

身幅···約62cm

袖丈···約65cm

着丈···約70cm



- ブランド: Nike

- 色: 赤

- 素材: ダウン

- ブランド: Supreme

- デザイン: ロゴ刺繍

- デザイン: ロゴパターン



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···レッド



コラボ名···ナイキ



シュプリームナイキ

シュプリーム

ナイキ



コラボ名···その他コラボ



コラボ名···ナイキ





- ブランド: Nike

- 色: 赤

- 素材: ダウン

- ロゴ: Supreme

- ロゴ: Nike

- デザイン: 全体にNikeロゴのパターン

- ジッパー: フロントジッパー

- ポケット: サイドポケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Supreme

NikeReversible

PuffyJacket