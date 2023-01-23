『【美品】Coleman インフレーターマットダブル【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 11時 20分に出品され03月11日 11時 20分に終了予定です。即決価格は10,250円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。

キャンプで2回使いました。

カバーを掛けて使っていたので直接肌には触れていません。

テントの中での使用なので多少砂等がついてるかもしれません。

２つあるのでセットだともう少しお安く致します。

同じく出品してるエアーポンプをセットにするとポンプを2000円でお譲りします、あるとめちゃくちゃ便利です。

素人検品の為完璧ではありません。

アウトドア用品の為NC,NRにてお願い致します。



商品詳細

まるで自宅のベッドのように快適に眠れる

厚さ10cmの自動膨張式マットレス



キャンプで「朝までぐっすり快眠できる」おすすめアイテム



●使用時サイズ：約200×128×10（ｈ）cm

●収納時サイズ：約φ31×70cm

●重量：約5kg

●材質：ポリエステル、ポリウレタンフォーム

●仕様：収納ケース式ポンプ

●付属品：収納ケース 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

アウトドア寝具 タグ 【美品】Coleman

インフレーターマットダブル