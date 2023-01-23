『loil ノンフライヤー ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 05時 36分に出品され04月14日 05時 36分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【簡単操作】

このノンフライヤーは、食材を入れてボタンを押すだけで調理が可能です。日本語タッチパネルで、誰でも簡単に操作できます。



【健康的な調理】

油を使わずに調理できるため、最大83%のカロリーカットが実現。ヘルシー志向の方に最適です。



【多機能モード】

和食モードや低温調理モードが搭載されており、さまざまな料理に対応。家庭での料理の幅が広がります。



- ブランド: loil

- タイプ: ノンフライヤー

- カラー: ブラック

- 操作方法: タッチパネル

- モード: 和食モード、低温調理モード

- カロリーカット: 最大83%カット

- サイズ: 2色展開（ブラック、ホワイト）



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>キッチン家電 商品の状態: 新品、未使用