『Beats Solo 3 ワイヤレスヘッドホン レッド【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 06時 50分に出品され04月18日 06時 50分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在260件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 即購入可

beatsヘッドホンの出品です。使用回数片手で収まる程度です。破損無し、説明書や充電ケーブルなどの欠品無しです。

化粧箱に多少傷？のようなものありますがそこまで気にならないかと思います。

使用回数少ないとはいえ1度人が使ったものなので神経質な方はご遠慮ください。

値下げ交渉可(過度な値下げはご遠慮願います) 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし