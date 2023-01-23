『Transcend StoreJet 25M3 2TB【2024年最新】 』はヤフオクでから04月30日 16時 06分に出品され04月30日 16時 06分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在30件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Transcend StoreJet 25M3 2TB



外付けハードディスクドライブ

HDD 2T Transcend TS2TSJ25M3S



未開封品ですが、他のものとまとめてあったので外箱には擦れ等あります。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>外付けハードディスク・ドライブ 商品の状態: 新品、未使用