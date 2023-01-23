『アヴィレックス AVIREX 35th MA-1 フライトジャケット L 黒【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 16時 08分に出品され03月13日 16時 08分に終了予定です。即決価格は10,855円に設定されています。現在465件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 No.984



★AVIREX



35th anniversary



MA-1 フライトジャケット







★サイズ 【L】



平置き実寸



着丈 cm

肩幅 cm

身幅 cm

袖丈 cm



素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。







★カラー ブラック







★商品状態 使用感少なめ

背中合皮部分劣化有り





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◇あくまでも中古品ですので考慮した上でご購入下さい。







◇撮影環境によって色味は実物とは異なる場合がございますので、質問頂ければお答えします。







◇記載に無い見落としの汚れダメージが許容範囲を超えている場合は【評価前】にご連絡下さい。







◇記載している表現に関して画像で判断出来ない場合は、ご遠慮なくコメント質問して下さい。







◇梱包または保管時のシワはご理解したうえでご購入下さい。







◇コメントのやり取り中であっても購入した方が優先になりますので、ご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: アヴィレックス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ アヴィレックス

AVIREX

35th

MA-1

フライトジャケット

L

黒