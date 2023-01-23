『KADOYA KS LEATHER レザージャケット M 黒【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 01時 21分に出品され03月24日 01時 21分に終了予定です。即決価格は26,400円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの歴史】

KADOYAは1935年に設立され、長年にわたり高品質なレザーウェアを提供してきました。特にバイカー向けのジャケットで知られ、その耐久性とスタイルは多くのファンに支持されています。



【デザインと機能】

このレザージャケットは、シンプルで洗練されたデザインが特徴です。フロントにはジッパー付きのポケットがあり、実用性も兼ね備えています。袖口にはジッパーが付いており、調整が可能です。



【素材と快適性】

高品質なレザーを使用しており、着心地が良く、長時間の着用でも快適です。内側は滑らかな素材で、肌触りも良好です。



- ブランド: KADOYA

- モデル名: KS LEATHER

- サイズ: M

- 色: 黒

- 素材: レザー



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値段交渉可能です質問してください！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: カドヤ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ KADOYA

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黒