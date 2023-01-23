『TourBox Elite マットブラック USB-C 充電池付き【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 17時 32分に出品され03月11日 17時 32分に終了予定です。即決価格は11,250円に設定されています。現在853件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TOURBOX ELITE クラシックブラック



購入した直後、Adobe製品を使わない仕事になったためほとんど使用していません。目視では傷などは見当たりません。

USB-Cで直接充電できる電池を2本お付けします。 外出先で電池が切れても買いに行かないで、充電してお使いいただけます。

箱や取説も全て揃っています。



TourBox Elite 1点

＜内容物＞

・TourBox Elite本体ｘ１

・製品安全ガイド

・ユーザーマニュアル（日本語対応）

・USB-Cで充電できる乾電池 2本

・USBケーブル 1本 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし