『00s NIKE Down Jacket M ダウン ジャケット アウター【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 22時 54分に出品され03月17日 22時 54分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【デザイン】

このダウンジャケットは、グレーとオリーブのコンビネーションが特徴的で、シンプルながらもスタイリッシュな印象を与えます。



【素材】

高品質のダウン素材を使用しており、優れた保温性を提供します。寒い季節に最適です。



【機能性】

ボタン留めのデザインで、着脱が簡単。フードがないため、カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルに合わせやすいです。



- 色: グレー オリーブ

- 素材: ダウン

- デザイン: ボタン留め、フードなし

- ブランド: NIKE

-サイズ: M



ご覧いただきありがとうございます。

古着 ヴィンテージ



カラー···グレー



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 00s

NIKE

Down

Jacket

M

ダウン

ジャケット

アウター