『【新品未使用タグ付き】Backers ガスケープコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 16時 28分に出品され03月31日 16時 28分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Backersのガスケープタイプコートになります。

新品未使用タグ付きになります。



新品で購入するより購入しやすい価格になっておりますのでこの機会に是非。



カラー オリーブ

素材 綿100%

着丈：117cm

肩幅：-cm

身幅：75cm

裄丈：87cm



カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品未使用タグ付き】Backers

ガスケープコート