『VANQUISH ライダースジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月19日 13時 56分に出品され04月19日 13時 56分に終了予定です。即決価格は9,737円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 VANQUISHのライダースジャケットです。

目立つキズや汚れはみられません。

若干のシワがありますが、使用感は少なめです。

自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。



【ブランド】VANQUISH

【カテゴリ】ライダースジャケット

【商品の状態】目立った傷や汚れなし

【サイズ】Sサイズ 着丈: 約53cm 身幅: 約

41.5cm 肩幅: 約40cm 袖丈: 約58cm

身丈:約61cm

【素材】フェイクレザー



値引き交渉大歓迎です。



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ヴァンキッシュザコーナー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ VANQUISH ライダースジャケット