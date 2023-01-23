『iPhone SE2 128GB 極美品 Touch ID 指紋認証可能 本体【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 13時 27分に出品され04月15日 13時 27分に終了予定です。即決価格は10,150円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 iPhone SE2 128GB 極美品



端末詳細

⦿端末：iPhone SE2（第2世代）

⦿色 ：ブラック

⦿容量：128GB

⦿キャリア：解除済み、simフリー端末

⦿状態：極美品

⦿IMEI ネットワーク利用制限：○（356794111041594）

⦿アクティベーションロック：解除済み

⦿バッテリー容量

100%(新品) ※iPhoneのシステム上、XS以降の機種はバッテリー交換すると%表示が「ー」になり、エラーと表示されますが、新品の高品質バッテリーに交換しているのでご安心下さい。



⦿ディスプレイ

ディスプレイ交換品となります。高品質なディスプレイを使用しておりますので、新品同様にご使用いただけます。



【互換性部品についての注意事項】

当店の商品は整備過程でバッテリーもしくはフロントパネルの交換を行っております。

iPhoneの仕様上、XS以降の端末はパーツ交換を行うと設定画面に「不明な部品」と表示されます。また、バッテリーを交換すると最大容量が表示されず、−／不明部分品表示となりますが、PSE認証高品質バッテリーへ交換しているため、問題ございませんのでご安心下さい



⦿その他

即購入可能



【商品状態ランク】

表面：S

裏面：A

側面：A

※A:美品



【動作チェック項目】

touch or FaceID◯

Wi-fi接続◯

データ通信◯

通話◯

タッチ反応◯

ボタン各種◯

カメラ（イン・アウト）◯

マイク、スピーカー◯

バイブレーション◯

ライト◯

充電◯



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64GB

128GB

256GB

512GB 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし