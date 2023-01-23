『★ CELINE 香水 トラベルスプレー＆リフィル オードパルファム ＋おまけ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 16時 59分に出品され03月09日 16時 59分に終了予定です。即決価格は16,320円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 セリーヌ 正規店購入



★トラベルスプレー ケース

2024ホリデー限定カラー 11月20日 発売

オルファクトリーダイアリー レッド



★リフィル

PARADE パラード

オードパルファム 15 ML×1



おまけ↓



★スプレーのゴールド 付け替えアイテム



★スプレー入れのセリーヌ巾着









こちらはリフィル は1点のみです。



リフィル は、まだセットしてない未開封です。



正規店購入



★すり替え防止の為、いかなる場合も返品不可です！



#セリーヌ香水 #パラード 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: セリーヌ