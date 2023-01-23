『早い者勝ち❗️ BALMUDA 気化式加湿器 2022年製【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月22日 16時 00分に出品され04月22日 16時 00分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在460件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 状態も良く動作に問題ありません✨



◼◼ご挨拶◼◼



当店商品は全て【送料込】でご対応しております。



清掃は女性スタッフが専属で丁寧に仕上げております。



メーカー



BALMUDA



型番



ERN-1100SD-WK



年式

2022



◼女性ショップオーナーだからこそできること◼

女性目線の【清潔】【安心】【信用】を一番大切に商品を販売致します◼



安心の約束✨

1.清掃は入念に

2.梱包は厳重に

3.発送は最短即日



当ショップでは上記事項をお約束致します！



◼◼発送地域◼◼



【離島】は対応できません。







あくまで、中古品ですので、落ちない汚れ、スレ、小傷もあるジャンルの家電もありますので、神経質な方は購入はご控えくださいませ。返品不可となります。よろしくお願いいたします。







◼その他販売商品◼

テレビ

電子レンジ

オーブンレンジ

炊飯器

トースター

掃除機

ブルーレイレコーダー

DVDプレーヤー

ブランドバッグ

アクセサリー 等





◼最後まで読んでいただきありがとうございます！



当店では販売だけでなく、お取引後も安心して商品を使っていただけるよう努力致します❗️ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バルミューダ