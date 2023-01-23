『オスプレイ ケストレル48 OSPREY【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 01時 20分に出品され04月17日 01時 20分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オスプレイ ケストレル48

OSPREY kestrel 48



カラー:ブラック



サイズ:ML 背面長 48から58cm



購入日:2017年4月



使用回数10回未満の美品です。



縦走登山、テント泊、旅行などに

どうぞご検討下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: オスプレイ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ オスプレイ

ケストレル48

OSPREY