『【KAPTAIN SUNSHINE】C.P.O Shirt Jacket BRN【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 18時 55分に出品され03月16日 18時 55分に終了予定です。即決価格は22,880円に設定されています。現在796件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【KAPTAIN SUNSHINE】



Corduroy C.P.O Shirt Jacket

"Suvin Cotton Corduroy"



BROWN

40



キャプテンサンシャインの

コーデュロイ C.P.O シャツジャケット。



超長綿の至宝スヴィンコットンをブレンドし、

その中でも選りすぐりの長繊維だけを紡績し、織り上げた

プレミアムなコットンコーデュロイを使用しています。



見ただけでわかる高品質感。触るだけで感動する滑らかさ。

今まで感じたことのないコーデュロイ生地です。



本来、アメリカ海軍の作業着用ユニフォームとして使用されていた

シャツジャケットですが、大きな胸ポケットが特徴的です。

ウール生地のずっしりとしたイメージがありますが全く違うものだと思ってもらいたいです。



リラックスフィッティングのシルエットで身幅とアームを広めに設けています。

フロントのボタンは6ボタン仕様で綺麗に見えるボタン配列を採用。

丸くなりすぎないラウンドでアウトで着た時にもバランスの良い着丈で合わせやすいです。

胸にはフラップ式のポケットを配置し、

肘部にはレザーのエルボパッチを付けています。

裏生地も滑りが良く、肌に触れると抜群の着心地を感じて頂けます。

しっかりとした型崩れのない生地感ながらも柔らかく、

光沢感を感じて頂ける生地の表面。

素晴らしい一着だと思います。



エルボパッチはBEIGEが付きます。



セットアップで着用可能なパンツも

別で出してます！



【カラー】



BROWN



【サイズ】



40



肩幅 55.0cm

身幅 66.5cm

前着丈 71.0cm

後着丈 81.5cm

袖丈 61.0cm

アーム 32.5cm

袖口 10.0cm



【生地】



Cotton 100%



エルボパッチ

sheep Leather 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【KAPTAIN

SUNSHINE】C.P.O

Shirt

Jacket

BRN