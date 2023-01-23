『ナバホ族 インディアンジュエリー Sterling ターコイズ ネックレス【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 11時 42分に出品され03月17日 11時 42分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在348件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき誠にありがとうございます。



インディアンジュエリー

ハンドメイド

Navajo

ナバホ族



Sterling silver

ターコイズ



花やリボンのように見え、珍しく横置きにターコイズを配置したデザインです。

ネイティブ・アメリカンのハンドメイドネックレスでございます。



デッドストックのようで、傷や汚れはございません。







◾️サイズ

トップ縦約20mm×横約28mm

チェーン込み全長約50cm



◾️素材

Sterling



◾️付属品

台紙(ギャランティ)











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新品、中古のアンティーク、ビンテージ、ブランド、ジュエリー、雑貨、古着、楽器、アウトドアグッズなど、

末永くお使いいただける素敵なアイテムや、

まだまだこれからも大切に使っていただきたいリユースアイテムを販売いたしております。





気に入って下さったかた、

大切に使って下さるかたのお手元に届くことを願っております。

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＊予め注意事項などをよく読み、ご了承いただいた上でのご購入をよろしくお願いいたします。



カラー···ブルー



材質···SV925



装飾···ターコイズ



付属品···ギャランティー(証明書) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ナバホ

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ ナバホ族

インディアンジュエリー

Sterling

ターコイズ

ネックレス