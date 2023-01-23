『ナバホ族 インディアンジュエリー Sterling ターコイズ ネックレス【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 11時 42分に出品され03月17日 11時 42分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在348件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ナバホ
ポメラート☆ドド 18金YG オクトパス チャーム
¥ 11500
【希少】Loree Rodkin ローリーロドキン ペンダントトップ シルバー
¥ 12500
Baccarat バカラ フルール・ドゥ・プシデリック ネックレス
¥ 12675
k18 金 真珠 アンティークリング
¥ 17940
Tiffany & Co. ハート型ピアス
¥ 9360
AHKAH リング H 13号
¥ 19500
【高品質】✨風船スタイル✨モアサナイト ネックレス プラチナD1.00ct
¥ 10764
STAR JEWELRY ネックレス
¥ 9750
K10 メレ付きチェーン形リング 11号
¥ 15000
ジュエリーマキ Pt850 エメラルド ダイヤ リング 3.40g M2008
¥ 35061
K18PG ダイヤカットミラーボールブレスレット
¥ 22230
東方銀世界ブレスレット
¥ 11050
✴️ラッキー スプリング LOGO 2点セット ネックレス ピアス ブレスレット
¥ 12870
お買得 高品質ラリマー イルカ ペンダントトップ チェーンプレ
¥ 10124
ハローキティ 50周年 マスコットチャーム ３点セット
¥ 7799
グッチ ゴールド クリスタル ダブルG ピアス
¥ 11050
アガットageteフープピアス K10
¥ 9750
EAUDOUCE 4℃ K10ネックレス
¥ 9360
落札価格11050円
348 入札履歴
終了
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