『zara ダメージドショルダーバッグ 2way【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 06時 07分に出品され04月25日 06時 07分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在696件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用タグ付きです。

デザインが可愛くて購入したのですが一度も使用していない為出品します。



暗所で保管していたので色褪せなどもなく美品です。



自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい。



#zara#ザラ#ダメージドショルダーバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ザラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ zara

ダメージドショルダーバッグ

2way