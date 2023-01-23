『【激レア✨】SONNE（ゾンネ）Klassische Natur リュック【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 06時 44分に出品され03月12日 06時 44分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在419件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【激レア✨】SONNE（ゾンネ）Klassische Natur リュック グレージュ A4収納可



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【ブランド】SONNE（ゾンネ）Klassische Natur

【 色 】グレージュ

【サイズ】縦43cm×横33cm×マチ10cm

【仕 様】リュック

【付属品】無し





◆商品状態◆

画像にございますようにわずかに剥げございますがそれほど目立たないです。その他は目立ったキズや汚れはございません✨









#ゾンネ

#リュック

#レザー

#グレー











a01292



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ゾンネ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【激レア✨】SONNE（ゾンネ）Klassische

Natur

リュック