『★定価11.5万★KENZO ボンバージャケット 刺繍 総柄 Mサイズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 22時 23分に出品され03月25日 22時 23分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在324件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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・ブランド：KENZO ケンゾー

・アイテム：Hyper Graphic Zip Bomber ボンバージャケット ブルゾン ジップアップ 刺繍 総柄 メンズ

・モデル：F855BL1021OE

・定価：114,400円

・カラー：ブラック×ホワイト

・ハンガリー製 / 日本国内正規品



●サイズ

・表記：M

・実寸(cm)

肩幅：約48.5

袖丈：約69

身幅：約58

着丈：約71

※平置きでの寸法です。少々の誤差はご容赦ください。



●状態

・全体的に毛玉あり

・一部の刺繍に糸の飛び出しあり

・右袖に汚れあり

・首リブにわずかなスレあり



USED品のため上記のようなダメージが見られますが、着用に支障がでるほどのひどいダメージはありません。問題なく着用できる状態です。



#KENZO #ケンゾー

B620



サイズ...M

カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ケンゾー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ★定価11.5万★KENZO

ボンバージャケット

刺繍

総柄

Mサイズ