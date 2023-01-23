『HLT NEW YEAR BAG 2022 herlipto ファーコート 福袋【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 22時 39分に出品され03月26日 22時 39分に終了予定です。即決価格は5,399,999円に設定されています。現在30件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Her lip toの2022福袋(11万円)に入っていたフェイクファーコートです。

とても高級感があり可愛いですが、着る機会がないので出品します。

サイズはSになります。







※ハンガーは元々ついていません。



[ coat ]



大きめのショールが全体のスタイリングをアップデートして見せてくれるエコファーのコート。



腰下まであるのでどんなボトムスとも合わせやすく、リュクス感のある上品なブラウンカラー。裏地もオリジナルで仕上げ、こだわった一枚です。





■サイズ展開：S

S[ 着丈：80 / 肩幅：41 / バスト：107 / 裾まわり：119 / 袖丈：57.5 ](cm)



■付属品：ベルト



■素材：

表地：ポリエステル 100%

裏地：ポリエステル 100%

ベルト：ポリエステル 93% / ポリウレタン 7%



ファー種類···フェイクファー/エコファー







♥︎1度短時間着用







圧縮包装・USED商品自宅管理である事をご理解ご了承頂ける方のみご購入お願いいたします( ˆˆ )







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❁ショップ詳細をきちんと確認した上で注文お願いします。

❁まとめ買い以外の値下げ×取り置き×











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レディース

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