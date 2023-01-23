『THE NORTH FACE ULTRAMARATHON Tシャツ Mサイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 04時 52分に出品され04月07日 04時 52分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在894件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイスのウルトラマラソン非売品Tシャツです。(先着エントリー者のみに配布)

これまでの参加賞Tシャツと一線を画すオシャレデザインで話題になったものです。そのため、やや高いですが、本当に欲しい方に譲りたいと思います。

これからウルトラマラソンを目指す方など、是非どうぞ！



多少のお気持ち程度のお値段調整は可能ですので、ご興味ありましたらコメントください。もちろん即購入可能です。また価格交渉中でも、購入は先着順になりますので、よろしくお願いします。



メンズMサイズです。

写真を撮るための開封のみで、新品未着用です。



ノースフェイスでしかもこのデザインなので、キャンプや街でもバッチリです。



以下、自動生成による紹介文です。



【イベント参加記念】

このTシャツは、ULTRAMARATHONイベントの参加記念としてデザインされています。特別な思い出を形にした一枚です。



【高品質素材】

THE NORTH FACEのTシャツは、快適な着心地を提供する高品質な素材を使用しています。日常使いからアウトドアまで幅広く活躍します。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルながらも存在感のあるグレーのデザインは、どんなスタイルにも合わせやすく、普段使いにも最適です。



- ブランド: THE NORTH FACE

- イベント名: ULTRAMARATHON

- サイズ: M

- 色: グレー

- デザイン: ロゴ入り

- シリーズ名: WORLD HERITAGE SERIES & GEOPARK SERIES



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ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ THE

NORTH

FACE

ULTRAMARATHON

Tシャツ

Mサイズ