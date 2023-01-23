『LACOSTE ジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 02時 13分に出品され03月15日 02時 13分に終了予定です。即決価格は9,555円に設定されています。現在624件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

LACOSTEは、スポーツウェアとカジュアルファッションで知られる高級ブランドです。このジャケットは、その品質とデザインで多くのファンに支持されています。



【機能性とスタイル】

軽量でありながら耐久性があります。シンプルなデザインは、カジュアルなシーンからビジネスカジュアルまで幅広く活躍します。



【サイズとフィット感】

ゆったりとしたフィット感が特徴です。普段使いに最適な一着です。



軽量で裏地メッシュ通気性に優れておりジッパー付きのデザインは、着脱が簡単です。



カジュアルなコーディネートに最適で、寒くなってきたこの時期の羽織ものとしておすすめです。

春や秋の軽いアウターとして活躍します。

サイドポケット実用性も兼ね備えています。



裾に施されたドローコードでシルエットの調整が可能です。



サイズ L

着丈 約72㎝

身幅 約62㎝



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※商品写真は参考用写真です。

ほつれ、傷、畳みシワがある場合もございます。

形や色味が伝わるよう撮影には十分注意して行っていますが、実際の掲載画像、商品と若干異なる場合がございます。



※検品・採寸によるものですので、見逃し・誤差•素人検品、詳細な商品コンディションをお伝えしておりますが、見落としのあった場合はご容赦下さい。



※サイズが合わないなどの確認不足やイメージと違ったなどの購入後お客様事由の原則お受けできません。

（気になる点は購入前にご質問下さい。）

商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。





※購入前にしっかりとご理解した上でのご購入をお願いいたします。







- ブランド: LACOSTE

- サイズ: L

- 価格: 税込¥17.600



ラコステ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ラコステ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ LACOSTE

ジャケット