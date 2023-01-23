『New Balance 993 Navy 27cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 21時 39分に出品され03月24日 21時 39分に終了予定です。即決価格は21,500円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 New Balance 993

ニューバランス オンライン当選

新品

Navy

27cm



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モデル名···900番台



モデル_商品名···993 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27cm ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ New

Balance

993

Navy

27cm