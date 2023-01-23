『【超美品】Berwick5457 UK8 27cm セミブローグバーウィック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 18時 03分に出品され03月04日 18時 03分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【挨拶】

ご覧頂きありがとうございます。個人的なアイテムを販売させて頂いています。不慣れなところもあるかもしれませんがよろしくお願いします。



【Berwick5457】定価36,300円

グッドイヤーウェルテッド製法で長く履くことができます。

ダイナイトソールでブラックスウェードカラーです。



【販売経緯】

革靴を揃え始めて、Berwick4340、Berwick4477を買い、履き心地の良さから3足目のBerwickでしたが、当方デニムなどのカジュアルなスタイルが多い事と、上記モデルと比べるとサイズ感が大きい為、出品させて頂きます。

1時間の試し履き程度(服装に合わせる為の)しか履いていないためコルクの沈み込みもほぼないかと思います。かかとの減りは画像からご確認下さい。雨に濡れたりもなくほぼ新品な状態です。

素人保管ですので神経質な方のご購入はお控え下さい。タバコは吸いません。



【サイズ感】

UK8ですがローファーなどと比べると少し大きめに作られている気がします。捨て寸がしっかりあるイメージです。

幅も4340と比べると若干のゆとりがあります。ローファーと比べるものではありませんが。

4477と幅は同じ位の印象です。

4340.4477より0.5~1cm捨て寸があります。

デザイン的にスラッとした印象で女子受けは良かったです。

普段スニーカーは28.5cmで少しゆとりを持たせて履いています。革靴はジャストで履くタイプです。



【デザイン】

ブラックのスエード素材を使用したセミブローグデザインです。セミフォーマルからビジネスカジュアルまで幅広く対応可能です。



【快適な履き心地】

レースアップスタイルにより、足にしっかりフィットし、快適な履き心地を提供します。



【耐久性のあるヒール】

ダイナイトソールは、耐久性があり、滑りにくい設計で、長時間の使用にも適しています。



- 色: ブラック

- 素材: スエード

- デザイン: セミブローグ

- スタイル: レースアップ

- ヒールの素材: ラバー

- ブランド: Berwick

他サイトでも出品しているので、購入時期が被ってしまっていたらすみません。

ご覧いただきありがとうございます。



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 27cm ブランド: バーウィック

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【超美品】Berwick5457

UK8

27cm

セミブローグバーウィック