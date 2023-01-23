『ヘルノ ケープポンチョ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 19時 17分に出品され03月25日 19時 17分に終了予定です。即決価格は19,360円に設定されています。現在718件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●サイズ：タグ表記 40サイズ



●カラー ピンクベージュ



●状態：

目立った難は無いかと思いますが、毛羽立ち使用感のある中古品です。素人検品ですので見落としがあるかもしれないことをご了承下さい。

画像をご確認、ご理解の上でご購入をお願いします。



●その他、注意事項：

数年前国内店舗にて購入。

自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヘルノ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ヘルノ ケープポンチョ