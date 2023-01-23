『NIKE エアジョーダン5レトロ AIR JORDAN 5 RETRO【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 10時 24分に出品され03月05日 10時 24分に終了予定です。即決価格は10,335円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メインカラー···ホワイト

人気モデル···NIKE エアジョーダン5



シューレースストッパー欠品しております。箱ありです。





DD0587-141 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 25.5cm ブランド: エアジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ NIKE

エアジョーダン5レトロ

AIR

JORDAN

5

RETRO