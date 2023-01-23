『Logicool PRO SUPERLIGHT ホワイト 新品未使用【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 08時 52分に出品され04月19日 08時 52分に終了予定です。即決価格は9,316円に設定されています。現在777件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品未使用



【高性能】

LogicoolのPRO SUPERLIGHTは、プロフェッショナル向けに設計された高性能ワイヤレスマウスです。軽量でありながら、正確なトラッキングを実現し、快適な操作感を提供します。



【デザイン】

シンプルで洗練されたホワイトのデザインは、どんなデスク環境にもマッチします。エルゴノミクスに基づいた形状で、長時間の使用でも疲れにくい設計です。



【機能性】

高速なワイヤレス接続と長持ちするバッテリーを搭載しており、ゲーミングや日常の作業に最適です。プロゲーマーにも愛用される信頼性の高いモデルです。



- ブランド: logicool

- モデル名: PRO SUPERLIGHT

- 色: ホワイト



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロジクール