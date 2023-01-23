『RockBox Boiling Point【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 04時 14分に出品され03月28日 04時 14分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在734件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Gainノブに少しガリがありますが使用上問題ございません。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ギター 商品の状態: やや傷や汚れあり