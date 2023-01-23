『Full Of Love Long Dress【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 18時 03分に出品され03月04日 18時 03分に終了予定です。即決価格は8,034円に設定されています。現在864件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 herliptoのFull Of Love Long Dress です。

初期に購入したものです。



Mサイズ

2回短時間着用。

目立った傷汚れ等もなく、美品です。



※プロフィールご一読願います。

※状態についてチェックはしておりますが、あくまで素人確認となりますのでご了承下さい。



#herlipto

#ハーリップトゥ

#FullOfLoveLongDress

#ワンピース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ Full

Of

Love

Long

Dress