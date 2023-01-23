『Mirable zero ミラブルゼロ シャワーヘッド【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月28日 20時 12分に出品され04月28日 20時 12分に終了予定です。即決価格は10,111円に設定されています。現在859件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用品、頂きましたが

使用しない為、出品致します。

ご入り用の方ぜひ^_^



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【高精細ミスト】

ミラブルゼロは、超微細なミストを生成し、肌や髪に優しく浸透します。洗顔や頭皮ケアに最適です。



【多機能デザイン】

シャワーヘッドは顔洗浄と頭皮ケアの両方に対応。用途に応じた使い方が可能です。



【付属品が充実】

必要なアダプターやオリングが同梱されており、すぐに使用を開始できます。



- ブランド: Mirable zero

- 商品名: ミラブルゼロ

- 付属品: シャワーヘッド、アダプター、オリング、取扱説明書

- 用途: 顔洗浄用ミスト

- 用途: 頭皮ケア用ミスト



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>タオル・バス用品>>>バス・洗面所用品 商品の状態: 目立った傷や汚れなし