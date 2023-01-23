『00’s city leather shoulder bag studs 黒【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 07時 22分に出品され03月16日 07時 22分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 archive アーカイブ レザー ビンテージ 00s Y2K ハンドバッグ 本革 grunge gimmick ギミック city ワンショルダーバッグ モード レザー サイバー グランジ vintage gothic ゴシック レザー 光沢 metal

Opium オピウム



着画あり‼️



とても凝ったデザインでかっこいいです。



どんなコーデにも馴染みます。



メタル部分が最高に良い感じの主張をします。



モードなどに最高です。



肩掛けにも是非。



欲しい方はぜひ！





黒色(ブラック) BLACK







⚫️状態



画像にてご覧下さい。

多少見落としがあるかもしれませんので、その点に関してはご了承ください。



⚠︎あくまでも古着であることをご理解の上、ご購入よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 00’s

city

leather

shoulder

bag

studs

黒