『cuctus jack astronomical s/s tee & ビーニー【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 05時 28分に出品され04月01日 05時 28分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在359件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品タグ無し



ビーニーとsetです



カラー···ブラウン



肩幅···64cm

身幅···66cm

袖丈···20cm

着丈···75cm



柄・デザイン···プリント（ロゴなど） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: トラヴィススコット

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ cuctus

jack

astronomical

s/s

tee

&

ビーニー