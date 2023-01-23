『超軽量 超薄型 ノートパソコン13.3インチ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 08時 02分に出品され04月20日 08時 02分に終了予定です。即決価格は30,000円に設定されています。現在567件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体
|商品の状態:
|未使用に近い
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落札価格30000円
567 入札履歴
終了
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