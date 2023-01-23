『超軽量 超薄型 ノートパソコン13.3インチ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 08時 02分に出品され04月20日 08時 02分に終了予定です。即決価格は30,000円に設定されています。現在567件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 超軽量 超薄型 MSIノートパソコン13.3インチWUXGA/ i5-1235U/メモリ16GB/SSD 512GB/windows11

型番 Prestige-13Evo-A12M-2917JP



買ったのはいいもののデスクトップPCばっかり使っていて全然使ってなかったので出品します。

状態は正直かなり綺麗です。なので未使用に近い状態にさせてもらってます。これから専門学校や大学などで使うPCとしてはとてもいい感じの性能ではあります。

ただ箱の状態はあまり良くないのでもし箱をいらない方は購入する時におっしゃってください。交渉次第ではこちらの品物は値下げします。是非購入の検討の方お願いします。

OS Windows 11 Pro

ディスプレイ 13.3インチ、WUXGA（1,920×1,200）、ノングレア

CPU インテル Core i5-1235U

グラフィックス インテル Iris Xe グラフィックス

メモリ 16GB LPDDR5 オンボード

SSD 512GB（M.2 NVMe）

無線LAN Wi-Fi 6E（11ax）、Bluetooth 5.2

バックライト内蔵テンキーレス日本語キーボード

スピーカー ステレオ2スピーカー

映像出力端子 Thunderbolt 4 Type-C（USB PD対応）×2、HDMI ×1

Webカメラ 207万画素（顔認証機能対応、マイク内蔵）、プライバシーシャッター付

I/Oポート類 Thunderbolt 4 Type-C（USB PD対応）×2

USB3.2 Gen2 Type-A ×1

HDMI ×1

オーディオコンボジャック ×1

microSDカードリーダー

バッテリー リチウムイオン、75Whr、4セル

最大23時間15分（JEITA 2.0）

ACアダプタ 65W

本体サイズ・質量 W:299mm × D:210mm × H:16.9mm

990g 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 未使用に近い