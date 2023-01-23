『ゴジラ エヴァンゲリオン 東宝30cm エヴァ 初号機 バーニング G覚醒形態【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 17時 24分に出品され03月29日 17時 24分に終了予定です。即決価格は19,944円に設定されています。現在240件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プレミアムバンダイ

ゴジラ エヴァンゲリオン

東宝30cm エヴァ 初号機 バーニング G覚醒形態

新品未開封

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キャラクター名···ゴジラ対エヴァンゲリオン



ゴジラ対エヴァンゲリオン/フィギュア名···エヴァンゲリオン初号機“G”覚醒形態 「ゴジラ対エヴァンゲリオン」 東宝30cmシリーズプレミアムバンダイ&EVANGELION STORE限定 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: バンダイ