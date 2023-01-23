『ロングコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 10時 34分に出品され03月25日 10時 34分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ありがとう御座います。





「ロングコート」を出品します。



何度か袖を通したコートですが、

私には丈が長すぎると家族からも言われ、

最近では着る機会もなくクローゼットに

仕舞ったままでした。

ご入用の方にお譲りすることにしました。

大事に使って頂けたら幸いに存じます。



裏側ネームの部分にシミが若干見られます。



着丈：1170 袖丈：590 肩幅：520

(単位：ｍｍ)

素人の採寸ですので若干の差異はご容赦下さい。



脇ポケット×2

隠しボタン×3ヶ



材質：表 毛 85％ ナイロン 15%

( カシミヤ 10%)

裏 ポリエステル 100%

日本製



その他、写真をご覧下さい。



発送方法について

らくらくメルカリ便：

クロネコヤマト宅急便



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中1～2日程度空けた日付に

して頂きたいと思います。



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何卒ご了承ください。



①午前中(8時～12時)

②14時～16時

③16時～18時

④18時～20時

⑤19時～21時



質疑事項について

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受取りが完了しましたら、

24時間以内にご連絡をお願いします。



出品者より

(古物商 静岡県公安委員会

第491150189000号)

カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ロングコート