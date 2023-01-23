『Libero 5G IV ブルー 新品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 20時 10分に出品され03月31日 20時 10分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在268件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【モデル情報】

Libero 5G IVは、最新の5G技術に対応したスマートフォンです。高速通信が可能で、ストリーミングやオンラインゲームも快適に楽しめます。



【ブランドの信頼性】

Y!mobileは、日本国内で信頼されている通信サービスプロバイダーであり、安定した通信環境を提供します。ユーザーにとって安心の選択です。



【デザイン】

シンプルで洗練されたパッケージデザインは、持ち運びにも便利。どんなシーンにもマッチするスタイリッシュな外観です。



- モデル名: Libero 5G IV

- ブランド: Y!mobile

- パッケージの色: 白

- パッケージのデザイン: シンプル



ご覧いただきありがとうございます。



シリーズ···Libero



機種名···Libero 5G IV



カラー···ブルー



容量···128GB 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 新品、未使用