『Nike ハイパーダンク 2017 ロー EP【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月08日 16時 10分に出品され04月08日 16時 10分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在516件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>バスケットボール>>>シューズ(男性用)
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|29cm
エアジョーダン5 レトロ SE クラフト
¥ 7792
Nike Air Jordan 3 Retro OG Fire Red
¥ 17160
NIKEハイパーダンク2017
¥ 9750
リーボック question mid mu
¥ 8580
NIKE BOOK1 EP OREWOOD BRN 26㎝
¥ 10400
adidas AE1 Low MX Grey 28.5cm
¥ 10530
Air Jordan 11 Retro ウィメンズ 27.5cm 新品未使用
¥ 17480
AIR JORDAN1 HIGH RETRO OG
¥ 9360
新品 27.5㎝ JORDAN COURTSIDE 23
¥ 12942
ナイキ NIKE PG5 PS EP PlayStation5 ブルー 26
¥ 8190
【新品未使用】GLIDE NOVA FF3 グライドノヴァ3 28.0センチ
¥ 12250
AJ1シャドー2.0
¥ 14000
Nike Kobe NXT360
¥ 15600
JORDAN LUKA 2 TB 28cm 日本未発売カラー 美品
¥ 11050
エア ジョーダン 7 SE ヘア2.0
¥ 10920
アンプレアルス
¥ 9360
Nike Air Jordan 11 Low Legend Blue
¥ 10075
asics × ballaholic UNPRE ARS LOW 26.5cm
¥ 13728
落札価格14000円
516 入札履歴
終了
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