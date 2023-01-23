『Nike ハイパーダンク 2017 ロー EP【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月08日 16時 10分に出品され04月08日 16時 10分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在516件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

Nikeのスポーツシューズは、品質とパフォーマンスで知られています。



ナイキ ハイパーダンク 2017 ロー EPです。

往年の「コービーブライアント」もオリンピックなどで着用していた伝説のシューズ「ハイパーダンク」が満を持して復刻！『HYPERDUNK』シリーズの名作中の名作『HYPERDUNK 2017 LOW』が2023年海外にて復刻！！『HYPERDUNK 2017』は、バスケットボール用のクッショニングに最先端の革新的技術を採用。驚異的な反発力のNike Reactフォームが、よりハードなプレーとゲームのステップアップを後押しします。また、ハーフインナースリーブがソックスのように足を包み込み、快適なフィット感を提供致します。



EPモデルと表記がありますが、「Engineered Performance」(エンジニアード パフォーマンス)の意味であり、アジア人の足型に合わせて特別設計されたモデルとなります。



ナイキ ハイパーダンク 2017 ロー EP

Nike Hyperdunk 2017 Low EP - Black/Metallic Silver



★29cm★



★箱付き★



品番：897637-001



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>シューズ(男性用) 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 29cm