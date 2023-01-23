『パタゴニア(Patagonia) ジャクソン・グレイシャー・ジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 18時 03分に出品され03月04日 18時 03分に終了予定です。即決価格は22,000円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パタゴニア(Patagonia) の定番ダウンジャケットになります。シンプルなデザインでどんなアイテムとも合わせやすいです。700フィルパワー・リサイクル・ダウン100％のインサレーションと撥水加工が施されています。



2021年にアメリカで購入しました。

目立った傷や汚れはありません。定価は約70000円となります。パタゴニアの中ではピッタリめで、170cmの身長でスッキリ綺麗に着れました。



素人検品ですので、神経質な方、気になる方はお控えください。古着ということを了承して頂ける方のみお願い致します。



Sサイズ: 着丈×身幅×裄丈(cm) (76×55×90)

カラー: ネイビー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: パタゴニア カラー: ブラック系/ブルー系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ パタゴニア(Patagonia)

ジャクソン・グレイシャー・ジャケット